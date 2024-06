Voditeljica škole u čijem je dvorištu pronađena bomba: 'Nismo odmah znali što je, nije nam bilo svejedno'

ČLAN DP-a

Tko je Stephen Bartulica? Surađivao je s obavještajcima, Milanovićem, Josipovićem i Oreškovićem

Na Papinskom sveučilištu Gregoriani doktorirao iz političke filozofije s temom "The Christian Roots of Europe in Christopher Dawson's Philosophy of Culture“. Od 2005. do 2009., bio je izvršni potpredsjednik zaklade Educational Initiative for Central and Eastern Europe.