#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
U PRIJENOSU UŽIVO

Voditelj Fox Newsa šokirao izjavom: 'Dajte beskućnicima smrtonosne injekcije ili nešto, samo ih ubijte'

screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
14.09.2025.
u 09:22

Don Beyer, američki predstavnik iz Virginije, istaknuo je kako nitko ne zaslužuje biti ubijen zbog mentalnih problema ili siromaštva te je komentirao da su izjave voditelja Fox Newsa neprihvatljive.

Tijekom američke emisije Fox & Friends, koja se emitirala10. rujna, voditelj Brian Kilmeade iznio je izjave koje su šokirale većinu gledaoca. Raspravljajući o nedavnom ubojstvu ukrajinske izbjeglice Iryne Zarutske, koja je zbog ozlijeda u u vlaku u Sjevernoj Karolini preminula, Kilmeade je spomenuo mogućnost “prisilne smrtonosne injekcije” u kontekstu rješavanja problema beskućnika. 

Njegov kolega, Lawrence Jones, u emisiji je komentirao kako ljudi ne bi trebali živjeti u strahu dok vlasti pokušavaju riješiti pitanja mentalnog zdravlja i sigurnosti u javnom prijevozu. Jones je istaknuo da mnogi beskućnici odbijaju pomoć i programe koji im se nude, te da bi vlasti trebale pronaći način kako im osigurati potrebnu skrb ili ih smjestiti u zatvore ili psihijatrijske ustanove.

Kilmeade je u tom kontekstu komentirao: “Ili prisilna smrtonosna injekcija… ili nešto. Samo ih ubijte.”  U emisiji se također raspravljalo o političkim posljedicama situacije u gradovima s velikim brojem beskućnika, a Kilmeade je pozvao građane Sjeverne Karoline da na izborima za Senat 2026. godine podrže republikanca Michaela Whatleyja.

Reakcije javnosti i političara bile su oštre. Don Beyer, američki predstavnik iz Virginije, istaknuo je kako nitko ne zaslužuje biti ubijen zbog mentalnih problema ili siromaštva te je komentirao da su izjave voditelja Fox Newsa neprihvatljive. Autorica i aktivistica Shannon Watts upozorila je na opasnosti retorike koja poziva na nasilje, dok je Sarah Longwell, urednica konzervativnog portala The Bulwark, izjavila zabrinutost zbog poticanja ubojstva u medijskom prostoru.

Ključne riječi
Fox News beskućnici SAD

Komentara 15

Avatar Gyam
Gyam
10:09 14.09.2025.

Odavno rekoh da SOCIOPATI vladaju svijetom a mediji su njihovi đavolji odvjetnici!

AU
autotunepickice
11:13 14.09.2025.

Pernar?

Avatar Scuderia
Scuderia
10:05 14.09.2025.

Znači kapitalizam do maksimuma. Tko je može zadovoljiti određene kriterije, nema ga. Imaš 2 mjeseca da imaš posao, a ako ga ne nađeš, nema te. Ako napraviš pogrešan ekonomski korak, nema te.

PIROVA POBJEDA

Napoleon je slavodobitno umarširao u sablasno praznu Moskvu, a njegov se trijumf ubrzo pretvorio u jednu od najvećih vojnih katastrofa

Na današnji dan, 14. rujna 1812. godine, francuski car Napoleon Bonaparte sa svojim je trupama slavodobitno ušao u drevnu rusku prijestolnicu, Moskvu. Bio je uvjeren da će se car Aleksandar I. konačno pokloniti njegovoj vojnoj moći i da će, nakon konačne ruske predaje, uslijediti dugoočekivani kraj iscrpljujućeg rata koji je trajao mjesecima i odnio brojne ljudske živote. No, ta se Napoleonova očekivanja nisu ispunila. Umjesto ruskih čelnika spremnih na predaju, dočekao ga je sablasno prazan grad, no bio je to tek početak horora i uvod u jednu od najvećih vojnih katastrofa u povijesti.

