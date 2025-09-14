Voditelj Fox Newsa šokirao izjavom: 'Dajte beskućnicima smrtonosne injekcije ili nešto, samo ih ubijte'

Tijekom američke emisije Fox & Friends, koja se emitirala, 10. rujna, voditelj Brian Kilmeade iznio je izjave koje su šokirale većinu gledaoca. Raspravljajući o nedavnom ubojstvu ukrajinske izbjeglice Iryne Zarutske, koja je zbog ozlijeda u u vlaku u Sjevernoj Karolini preminula, Kilmeade je spomenuo mogućnost “prisilne smrtonosne injekcije” u kontekstu rješavanja problema beskućnika.

Njegov kolega, Lawrence Jones, u emisiji je komentirao kako ljudi ne bi trebali živjeti u strahu dok vlasti pokušavaju riješiti pitanja mentalnog zdravlja i sigurnosti u javnom prijevozu. Jones je istaknuo da mnogi beskućnici odbijaju pomoć i programe koji im se nude, te da bi vlasti trebale pronaći način kako im osigurati potrebnu skrb ili ih smjestiti u zatvore ili psihijatrijske ustanove.

.@kilmeade is advocating for extrajudicial killings on FOX, yet Matthew Dowd was fired by MSNBC pointing out Charlie Kirk’s dangerous rhetoric. This moral asymmetry in the media and online is destroying democracy. https://t.co/PRTHTkaMlm — Shannon Watts (@shannonrwatts) September 13, 2025

Kilmeade je u tom kontekstu komentirao: “Ili prisilna smrtonosna injekcija… ili nešto. Samo ih ubijte.” U emisiji se također raspravljalo o političkim posljedicama situacije u gradovima s velikim brojem beskućnika, a Kilmeade je pozvao građane Sjeverne Karoline da na izborima za Senat 2026. godine podrže republikanca Michaela Whatleyja.

Reakcije javnosti i političara bile su oštre. Don Beyer, američki predstavnik iz Virginije, istaknuo je kako nitko ne zaslužuje biti ubijen zbog mentalnih problema ili siromaštva te je komentirao da su izjave voditelja Fox Newsa neprihvatljive. Autorica i aktivistica Shannon Watts upozorila je na opasnosti retorike koja poziva na nasilje, dok je Sarah Longwell, urednica konzervativnog portala The Bulwark, izjavila zabrinutost zbog poticanja ubojstva u medijskom prostoru.