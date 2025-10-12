Vodi malu zemlju za velike igre: Preuzeo je 'kormilo' sa samo 33 godine, obitelj mu je 'teška' četiri milijarde dolara

Katar se u posljednjih nekoliko godina etablirao kao ključni akter u regionalnoj diplomaciji, često iza kulisa, ali s iznimno snažnim utjecajem. U kontekstu sukoba između Izraela i Hamasa, njegova uloga pokazala se presudnom za postizanje prvih koraka prema sporazumu o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika. Dok svjetski mediji uglavnom izvještavaju o američkim inicijativama ili izraelskim vojnim potezima, Katar je djelovao kao tih, ali odlučan posrednik, čije su diplomatske mreže i pregovaračke sposobnosti omogućile da se različiti interesi i napetosti kanaliziraju prema konkretnom rješenju. Povijest katarske diplomacije u kriznim situacijama pruža uvid u razloge njegove uspješnosti u ovom procesu. Doha je tijekom godina razvila reputaciju države sposobne posredovati u iznimno osjetljivim konfliktima. Najpoznatiji primjer je uloga Katara u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i talibana u Afganistanu. Katar je omogućio siguran kanal komunikacije i prostor za dijalog između suprotstavljenih strana, što je kulminiralo potpisivanjem sporazuma koji je otvorio put za povlačenje američkih snaga i početak političkog procesa u Afganistanu. Taj primjer jasno pokazuje kako mala, ali strateški pozicionirana država može djelovati kao most između globalnih sila i lokalnih sudionika sukoba.