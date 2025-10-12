Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KLJUČNI AKTER

Vodi malu zemlju za velike igre: Preuzeo je 'kormilo' sa samo 33 godine, obitelj mu je 'teška' četiri milijarde dolara

Autor
Hassan Haidar Diab
12.10.2025.
u 17:49

Moderan arapski monarh: mlad, obrazovan i strateški pragmatičan

Katar se u posljednjih nekoliko godina etablirao kao ključni akter u regionalnoj diplomaciji, često iza kulisa, ali s iznimno snažnim utjecajem. U kontekstu sukoba između Izraela i Hamasa, njegova uloga pokazala se presudnom za postizanje prvih koraka prema sporazumu o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika. Dok svjetski mediji uglavnom izvještavaju o američkim inicijativama ili izraelskim vojnim potezima, Katar je djelovao kao tih, ali odlučan posrednik, čije su diplomatske mreže i pregovaračke sposobnosti omogućile da se različiti interesi i napetosti kanaliziraju prema konkretnom rješenju. Povijest katarske diplomacije u kriznim situacijama pruža uvid u razloge njegove uspješnosti u ovom procesu. Doha je tijekom godina razvila reputaciju države sposobne posredovati u iznimno osjetljivim konfliktima. Najpoznatiji primjer je uloga Katara u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i talibana u Afganistanu. Katar je omogućio siguran kanal komunikacije i prostor za dijalog između suprotstavljenih strana, što je kulminiralo potpisivanjem sporazuma koji je otvorio put za povlačenje američkih snaga i početak političkog procesa u Afganistanu. Taj primjer jasno pokazuje kako mala, ali strateški pozicionirana država može djelovati kao most između globalnih sila i lokalnih sudionika sukoba.

Ključne riječi
Bliski istok Katar

Komentara 1

Pogledaj Sve
OS
Ostrež
18:03 12.10.2025.

Još jedan objektivni tekst velikog stručljaka

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još