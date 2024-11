Vlasnik agencije otkrio možemo li očekivati veći pad cijena nekretnina: 'Poreznu reformu treba gledati u kompletu'

Možemo li očekivati pad cijena nekretnina i osjete li se prvi efekti porezne reforme na tržište nekretnina, komentirao je za RTL Direkt Boro Vujović, vlasnik agencije za nekretnine. Ukratko, iako je promjena puno, drastičan pad u dogledno vrijeme ne može se očekivati. ''Možda postoji utjecaj na korekciju traženih cijena, ali što se tiče realiziranih cijena, tu ne možemo govoriti o padu'', prokomentirao je.

- Kada pričamo o kretanju cijena u budućnosti na tržištu nekretnina, ja tu ne bih izdvajao pojedine Zakone, nego bih ih gledao u kompletu. Ono što je važno je da imamo porez na nekretnine koji je po zadnjim najavama sad 0,6 do 0,8 eura po kvadratu. On kao takav neće imati neki značajan utjecaj na tržište. S druge strane imamo povećanje dohotka od kratkoročnog najma, dakle apartmana, što u kombinaciji s porezom na nekretnine plus upitnom turističkom sezonom može imati svoje implikacije, ali rekao bih tek u drugoj polovici sljedeće godine. I ono što može imati utjecaj na cijene je najava da bi stan bio apartman trebate imati dvije trećine suglasnosti suvlasnika. To je mjera koja može imati utjecaja, ali to se odnosi na buduće, ali i postojeće vlasnike apartmana ako u narednih pet godina ne dobiju suglasnost neće više moći obavljati djelatnost i to može imati svoju implikaciju ako se ne bude mogla obavljati djelatnost, a imamo možda određene dijelove gradova na obali gdje su stanovi isključivo u toj svrsi. Tako da gledajući taj cijeli paket to može imati utjecaja kretanje cijena prema dolje - objašnjava Vujović.

U Zagrebu nema povećanja broja stanova za dugoročni najam kao što je to u Rijeci, napominje vlasnik agencije, dodajući kako brojnima još nije jasno kolika će biti opterećenja u slučaju ne iznajmljivanja. Ipak, vjeruje da će se dobar dio ugovora o najmu legalizirati.

- Nema čimbenika koji bi utjecali da dođe do nekog drastičnog pada cijena. Ono što bi moglo utjecati, reći ću na cijene polovnih nekretnina je najava Vlade da će vraćati 10 posto PDV-a od sljedeće godine dijelu kupaca. To znači ako novogradnja u nekom dijelu ima cijenu recimo 5000 eura, kada vam se vrati 10 posto to vam je negdje četiri i pol. To znači da će polovni stanovi morati korigirati svoja očekivanja, ako vlasnici budu htjeli prodati svoje nekretnine - objasnio je.