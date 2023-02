Vladimir Kličko provozao se u Leopardu 2: Prije godinu dana nisam mislio da ću voziti ovu 'mačku'

TENZIJE NA PACIFIKU

Ekipa CNN-a bila u američkom vojnom avionu kad ih je presreo kineski lovac: 'Ne približavajte se'

Južno kinesko more ne samo da sadrži velike izvore ribe, nafte i plina, nego gotovo i trećina sve robe mora proći kroz to more, tako da nije ni čudno da se već neko vrijeme vodi bitka između Kine, Filipina, Vijetnama, Malazije, Bruneja te Tajvana oko toga tko drži kontrolu