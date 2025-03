'Vježbao sam trčeći po Jarunu s kolicima, gledali su me kao bedaka'

Pothvat dostojan divljenja ostvario je hrvatski sportaš, fitness trener i humanitarac Marko Kos na velikoj međunarodnoj utrci "Polojskoj ultri" u Slavonskom Brodu, koja donosi snažnu poruku inkluzije, zajedništva i neodustajanja. Na stazi uz Savu Kos je oborio svjetski Guinnessov rekord za najbrže pretrčanih sto kilometara gurajući osobe u invalidskih kolicima. Tu je kilometražu uspio otrčati za 12 sati i 38 minuta, nadmašivši za 24 minute dosadašnji najbolji svjetski rezultat koji je 2020. godine postigao Kanađanin Sebastien Roulier.

Sportski i ljudski pothvat

Nije to bio samo test fizičke izdržljivosti njega kao trkača već i simbol zajedništva, inkluzije i pružanja prilike onima koji su često izostavljeni iz sportskih aktivnosti. Riječ je o istinskom slavlju ljudske snage i empatije, gdje svaki kilometar nosi poruku podrške i solidarnosti. U velikom sportskom i ljudskom pothvatu Marko je u posebnim sportskim kolicima na tri kotača gurao petero djece koja boluju od cerebralne paralize. Klinci su se međusobno izmjenjivali, a Marko je svakome od njih omogućio da osjeti čar natjecanja i doživi uzbuđenje sudjelovanja u velikoj utrci. – Uspio sam, hvala svima koji su me podržavali, svima koji su trčali sa mnom, hvala mojoj obitelji i ovim mojim malim prijateljima u kolicima koji su se mučili zajedno sa mnom cijeli dan. Bilo je i teško, ali i lijepo – rekao je Kos nakon ulaska u cilj. Već petnaestak godina sudjeluje u različitim izazovima sportskog i humanitarnog karaktera. Prije godinu i pol pokrenuo je projekt "Snaga pokreta" u sklopu kojeg cijele godine uveseljava djecu s invaliditetom koja ne mogu nastupiti na utrkama. On im pruža mogućnost da osjete zadovoljstvo, osjećaj natjecanja i bodrenja publike. Kako sam kaže, uspjeh nije samo u brojevima, rekordima i medaljama već i u utjecaju koji ostavljamo na živote drugih. Marko se priprema 24 sata na dan, stalno je na treningu, stalno vježba. Jedina je razlika što je za ovaj pothvat u uobičajene treninge morao ubaciti treninge s kolicima i opterećenjem. Doduše, dionice su bile kraće. Ovo mu je bila prva stotka s kolicima i odmah za Guinnessa.

– Još prije 20 godina htio sam oboriti jedan Guinnessov rekord koji nije imao veze s ovim, ali bilo je nešto slično. Radilo se o guranju auta. Međutim, u pripremama mi je puknuo mišić, odustao sam i sve dosad nisam ništa ponovno pokušao. I evo, prije otprilike šest mjeseci slučajno sam saznao za ovaj rekord koji je na neki način sličan mom projektu "Snaga pokreta". Odlučio sam se dobro pripremiti i pokušati ga srušiti – objašnjava Kos. Trčanje s kolicima zahtjevnije je od uobičajenog. Kolica su teška dvadesetak kilograma, a tome treba dodati i osobu koja je u njima. Ruka kojom se drže kolica cijelo je vrijeme u jednoj poziciji pa dolazi do grčeva, neprirodno je držati ruku konstantno u istom položaju. To nije nešto što se radi svaki dan i što može svatko učiniti. Osim toga, Marko sa svojih 105 kilograma uopće nije građen za ultraša. – Gurajući kolica, trčao sam po Jarunu, često su me gledali kao bedaka. U kolica sam često znao staviti po 40 kilograma utega i gurati jer ne mogu baš na svaki trening vući djecu sa sobom – dodaje Zagrepčanin.

Dječji osmijeh je neprocjenjiv

Do službene potvrde novog rekorda morat ćemo pričekati još nekoliko mjeseci. Naime, prema Guinnessovim propozicijama, bilježi se svaki detalj utrke – vremenski uvjeti, jačina i smjer vjetra, svaka promjena djeteta, svaka konzumacija energetskog napitka mogu utjecati na konačnu odluku žirija. Treba vam hrpa papirologije, a Marko nema sponzore koji bi sucima platili dolazak. No zato su tu zapisničari dnevnika, fotografi i brojni roditelji koji su mu došli pomoći. Cijela utrka snimana je kamerama, a u snimanju su korišteni i dronovi. Svi su uvjereni da će Marko ući u Guinnessovu knjigu, ali čak i ako ne bude tako, on je svoj glavni cilj, sreću djece koja s njim sudjeluju u utrci, već ostvario. – Klincima je bilo veselo. Osjetili su kako je nastupiti na prvenstvu jedne zemlje, bili su nasmijani i dobro su se zabavili, a to mi je najbitnije – skromno će Marko. U jedinstvenoj ultramaratonskoj utrci u Slavonskom Brodu sudjelovale su i brojne poznate osobe iz javnog života – kazališni i televizijski glumac Marko Cindrić, glumica Ecija Ojdanić, televizijski voditelj Ognjen Golubić, kajakaš Marko Lipovac i drugi.