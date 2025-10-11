'Vjerujemo u dogovor s Mađarima, odluče li se za transport većih količina nafte JANAF-om, i cijena će im biti niža'

U jeku zbivanja u vezi sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) i mogućih dodatnih carina za kupovanje ruske nafte Jadranski naftovod postaje važniji nego ikada i dokazuje da je postrojenje te vrste ključno za cijelu regiju, ne samo za Hrvatsku. JANAF, naime, ostaje jedini kanal dopreme sirove nafte za čak tri rafinerije u tri države pa postaje žila kucavica njihove energetske sigurnosti, pa i više od toga. Stoga je bila iznimna prilika za intervju s članom uprave JANAF-a d.d. Vladislavom Veselicom.



Mađari, kao i Slovaci, već dulje vrijeme optužuju JANAF, odnosno Hrvatsku, da ne čini ništa kako bi povećao kapacitet naftovoda, a to potkrepljuju mjerenjima prema kojima JANAF nema kapacitet za opskrbu dvije velike rafinerije – Százhalombattu i Bratislavu. Naši stručnjaci, pak, tvrde da je kapacitet dovoljan. Kada se u jednadžbu stavi i NIS, ima li JANAF doista potreban kapacitet?



JANAF je tehnički, organizacijski i na svaki drugi način spreman u potpunosti zadovoljiti godišnje potrebe rafinerija MOL Grupe u Százhalombatti i Bratislavi za sirovom naftom. Već nekoliko godina, otkako postoji mogućnost scenarija u kojem bi Europska unija u potpunosti zabranila uvoz nafte iz smjera Rusije čak i trima državama koje su dobile izuzeće od sankcija, odnosno Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj, aktivno se pripremamo za to da MOL Grupi osiguramo zadovoljenje svih potreba njihovih rafinerija za sirovom naftom. Češka je u međuvremenu odabrala TAL, odnosno Transalpski naftovod s terminalom u Trstu kao rješenje za svoje potrebe. Češki operater naftovodnog sustava MERO izvršio je potrebna ulaganja kako bi podigao kapacitet svog ogranka TAL-a na osam milijuna tona godišnje i Češka je riješila svoju opskrbu alternativnim pravcem.