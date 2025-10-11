Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
VLADISLAV VESELICA ZA VEČERNJI LIST:

'Vjerujemo u dogovor s Mađarima, odluče li se za transport većih količina nafte JANAF-om, i cijena će im biti niža'

Autor
Zoran Vitas
11.10.2025.
u 20:49

"Oba naša važna partnera, i MOL Grupa i NIS, pravodobno su poduzeli sve što je bilo moguće kako bi umanjili rizike za svoje poslovanje", navodi članom uprave JANAF-a d.d.

U jeku zbivanja u vezi sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) i mogućih dodatnih carina za kupovanje ruske nafte Jadranski naftovod postaje važniji nego ikada i dokazuje da je postrojenje te vrste ključno za cijelu regiju, ne samo za Hrvatsku. JANAF, naime, ostaje jedini kanal dopreme sirove nafte za čak tri rafinerije u tri države pa postaje žila kucavica njihove energetske sigurnosti, pa i više od toga. Stoga je bila iznimna prilika za intervju s članom uprave JANAF-a d.d. Vladislavom Veselicom.

Mađari, kao i Slovaci, već dulje vrijeme optužuju JANAF, odnosno Hrvatsku, da ne čini ništa kako bi povećao kapacitet naftovoda, a to potkrepljuju mjerenjima prema kojima JANAF nema kapacitet za opskrbu dvije velike rafinerije – Százhalombattu i Bratislavu. Naši stručnjaci, pak, tvrde da je kapacitet dovoljan. Kada se u jednadžbu stavi i NIS, ima li JANAF doista potreban kapacitet?

JANAF je tehnički, organizacijski i na svaki drugi način spreman u potpunosti zadovoljiti godišnje potrebe rafinerija MOL Grupe u Százhalombatti i Bratislavi za sirovom naftom. Već nekoliko godina, otkako postoji mogućnost scenarija u kojem bi Europska unija u potpunosti zabranila uvoz nafte iz smjera Rusije čak i trima državama koje su dobile izuzeće od sankcija, odnosno Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj, aktivno se pripremamo za to da MOL Grupi osiguramo zadovoljenje svih potreba njihovih rafinerija za sirovom naftom. Češka je u međuvremenu odabrala TAL, odnosno Transalpski naftovod s terminalom u Trstu kao rješenje za svoje potrebe. Češki operater naftovodnog sustava MERO izvršio je potrebna ulaganja kako bi podigao kapacitet svog ogranka TAL-a na osam milijuna tona godišnje i Češka je riješila svoju opskrbu alternativnim pravcem.

Ključne riječi
Naftna industrija Srbije Srbija Sankcije Srbiji MOL Vladislav Veselica JANAF NIS

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
21:07 11.10.2025.

Sad Mađari cvile, ali naše su rafinerije zatvarali bez pardona i bez osvrtanja na postignute dogovore.

KA
karijes
22:10 11.10.2025.

Janaf može i bez Mađara, ali oni nemaju drugih opcija. MOL je bio patuljak prema INA-i prije nego je kriminalac Račan sa svojom udruženom zločinačkom organizacijom prodao INA-u MOL-u za pišljivih 505 US dolara, kada je INA bila perjanica naftnog sektora u većem okruženju sa nalazištima u Siriji vrijedna više od 17 milijardi US dolara. Za taj mega kriminal do danas nitko nije odgovarao.

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
21:05 11.10.2025.

Tko više plati, njemu će nafta kroz JANAF. As simple as that.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još