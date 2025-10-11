U jeku zbivanja u vezi sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) i mogućih dodatnih carina za kupovanje ruske nafte Jadranski naftovod postaje važniji nego ikada i dokazuje da je postrojenje te vrste ključno za cijelu regiju, ne samo za Hrvatsku. JANAF, naime, ostaje jedini kanal dopreme sirove nafte za čak tri rafinerije u tri države pa postaje žila kucavica njihove energetske sigurnosti, pa i više od toga. Stoga je bila iznimna prilika za intervju s članom uprave JANAF-a d.d. Vladislavom Veselicom.
Mađari, kao i Slovaci, već dulje vrijeme optužuju JANAF, odnosno Hrvatsku, da ne čini ništa kako bi povećao kapacitet naftovoda, a to potkrepljuju mjerenjima prema kojima JANAF nema kapacitet za opskrbu dvije velike rafinerije – Százhalombattu i Bratislavu. Naši stručnjaci, pak, tvrde da je kapacitet dovoljan. Kada se u jednadžbu stavi i NIS, ima li JANAF doista potreban kapacitet?
JANAF je tehnički, organizacijski i na svaki drugi način spreman u potpunosti zadovoljiti godišnje potrebe rafinerija MOL Grupe u Százhalombatti i Bratislavi za sirovom naftom. Već nekoliko godina, otkako postoji mogućnost scenarija u kojem bi Europska unija u potpunosti zabranila uvoz nafte iz smjera Rusije čak i trima državama koje su dobile izuzeće od sankcija, odnosno Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj, aktivno se pripremamo za to da MOL Grupi osiguramo zadovoljenje svih potreba njihovih rafinerija za sirovom naftom. Češka je u međuvremenu odabrala TAL, odnosno Transalpski naftovod s terminalom u Trstu kao rješenje za svoje potrebe. Češki operater naftovodnog sustava MERO izvršio je potrebna ulaganja kako bi podigao kapacitet svog ogranka TAL-a na osam milijuna tona godišnje i Češka je riješila svoju opskrbu alternativnim pravcem.
'Vjerujemo u dogovor s Mađarima, odluče li se za transport većih količina nafte JANAF-om, i cijena će im biti niža'
"Oba naša važna partnera, i MOL Grupa i NIS, pravodobno su poduzeli sve što je bilo moguće kako bi umanjili rizike za svoje poslovanje", navodi članom uprave JANAF-a d.d.
Janaf može i bez Mađara, ali oni nemaju drugih opcija. MOL je bio patuljak prema INA-i prije nego je kriminalac Račan sa svojom udruženom zločinačkom organizacijom prodao INA-u MOL-u za pišljivih 505 US dolara, kada je INA bila perjanica naftnog sektora u većem okruženju sa nalazištima u Siriji vrijedna više od 17 milijardi US dolara. Za taj mega kriminal do danas nitko nije odgovarao.
Tko više plati, njemu će nafta kroz JANAF. As simple as that.
Sad Mađari cvile, ali naše su rafinerije zatvarali bez pardona i bez osvrtanja na postignute dogovore.