NOVO UHIĆENJE PO NALOGU EPPO-a U POLJSKOJ

Vjerska udruga prodavala hranu vrijednu 3,7 milijuna eura, koja joj je donirana kako bi je podijelili siromašnima, beskućnicima i izbjeglicama

Ivana Jakelić
22.01.2026.
u 08:09

Poljsko tužiteljstvo istragu je pokrenulo u travnju 2025., EPPO je od njih predmet preuzeo u svibnju lani, a u srpnju lani je uhićeno šest osoba

Još jedna osoba uhićena je u Poljskoj po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u sklopu istrage protiv članova vjerske skupine koji se sumnjiče za prevaru jer su prodavali hranu koja je bila namijenjena izbjeglicama i potrebitim osobama. Tijekom ranije istrage utvrđeno je da spomenuta vjerska skupina primila 2500 tona hrane vrijedne preko 3,7 milijuna eura. Riječ je bila o hrani koja je bila namijenjena siromašnim i socijalno isključenim ljudima, izbjeglicama i beskućnicima, a hrana se djelila u okviru Programa europskih fondova za pomoć u hrani 2021.-2027. Hranu je osigurao poljski Nacionalni centar za potporu poljoprivredi (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – KOWR), kao dio provedbe Programa pomoći EU-a i bila je s 90 % sufinancirana iz Europskog socijalnog fonda plus.

U skladu s ugovorima potpisanim s KOWR-om, poljskom agencijom za plaćanja, vjerska udruga je također primila više od 500.000 eura (2,2 milijuna PLN) za administrativne i transportne troškove, uključujući skladištenje, koje je također financirala EU. Istražujući sumnje u moguću prevaru, EPPO je utvrdio da je udruga prodala dio hrane maloprodajnim trgovinama u Poljskoj i inozemstvu iako to nije smjela učiniti. Hranu koju su dobili su trebali podijeliti siromašnima i potrebitima, no umjesto toga oni su odlučili zaraditi na donacijama. Poljsko tužiteljstvo istragu je pokrenulo u travnju 2025., EPPO je od njih predmet preuzeo u svibnju lani, a u srpnju lani je uhićeno šest osoba
TA
Tarantula
08:32 22.01.2026.

Marijini ratnici....

