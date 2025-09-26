Više od 200 predstavnika brzorastućeg zanimanja najavilo dolazak u Zagreb

Prvi Susret groomera održat će se u organizaciji Hrvatske obrtničke komore i Ceha groomera Obrtničke komore Zagreb 4. listopada u Matici hrvatskih obrtnika u Zagrebu, a svoj dolazak na prvo nacionalno okupljanje ove struke potvrdilo je više od dvije stotine predstavnika iz svih krajeva Hrvatske. Program će obuhvaćati teme poput povijesti zanimanja, obrazovanja u kontekstu standarda zanimanja i vaučera za stjecanje mikrokvalifikacije te financija u groomingu, ali i svih aktualnih izazova s kojima se struka suočava te ponašanja pasa i iskustava s grooming natjecanja.

„Ovo je važan iskorak za struku, dobivamo vrijeme i mjesto na kojem ćemo se okupiti i podijeliti naša iskustva i razmišljanja. Također, ovo će biti prilika da velik broj predstavnika ove naše struke na jednom mjestu zajednički kreira zaključke koji će biti putokazi za unapređenje groominga u Hrvatskoj. Velika većina nas je motivirana entuzijazmom i ljubavlju prema životinjama i prirodno nam dolazi želja da im pružamo što bolju uslugu, zato ne dvojim da će ovaj Susret biti izuzetno posjećen i uspješan i da će se već prve godine održavanja pozicionirati kao neizostavna stručna manifestacija u budućnosti“, najavljuje predsjednica Ceha groomera Obrtničke komore Zagreb Inga Dvojković.

Jedna od istaknutih tema 1. Susreta groomera bit će ponašanje pasa u salonu u kontekstu stresa, habituacije i pristupa psu kao jednog od ključnih segmenata uspješnog groomera. Predavačica, dr. sc. Irena Petak, dipl. ing. biol. jedina je hrvatska bihevioristica za pse, a ponašanjem i dobrobiti životinja bavi se više od 30 godina. Studirala je biologiju (ekologiju) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu te doktorirala na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Školovala se u Austriji, Irskoj, Njemačkoj, Italiji, Estoniji, Velikoj Britaniji, Češkoj i Nizozemskoj, a na Sveučilištu u Edinburgu magistrirala je primijenjenu etologiju i dobrobit životinja, s temom o komunikaciji pasa. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova te se dugi niz godina bavi i popularizacijom znanosti.

Također, naše svjetske zvijezde podijelit će svoje bogato iskustvo sa svjetskog natjecanja koje je rezultiralo velikim uspjehom za Hrvatsku i velikim priznanjem za hrvatski kinološki rad. Naime, jedna od predavačica na Susretu u Zagrebu će biti Iva Raič, vlasnica i uzgajivačica ženke malog vendenskog baset grifona Meghan koja je na nedavno održanoj najvećoj svjetskoj izložbi pasa odnijela titulu najljepšeg psa na svijetu u konkurenciji od čak 15.720 pasa iz cijelog svijeta.