Širi se nova uznemirujuća snimka: IDF skinuo Palestince, među njima bilo i dječaka

Društvenim mrežama proširio se videoisječak koji prikazuje palestinske muškarce i najmanje dvoje djece koje su Izraelske obrambene snage (IDF) zatočile i skinule na stadionu u sjevernom dijelu Gaze. Jedan od kadrova prikazuje nešto što izgleda kao dva dječaka koji su skinuti u donje rublje kako hodaju dignutih ruku dok ih IDF upućuje prema stadionu.

Drugi isječak prikazuje dvije figure koje nalikuju na iste dječake bez odjeće, rukama iznad glave.Stoje u redu s drugim muškarcima koji izgledaju kao tinejdžeri i odrasli. Međutim, nije sigurno kad je ta snimka nastala, ali CNN ju je geolocirao i navodi da je snimljena na stadionu Yarmouk u gradu Gazi. Riječ je o lokaciji za koju je nevladina organizacija Euro-mediteranski centar za ljudska prava objavila da Izraelcima služi kao mjesto za privremeno pritvaranje.

"We were handcuffed, blindfolded and constantly beaten."



Footage shows Palestinians stripped and rounded up in a stadium by Israeli forces in Gaza, as freed detainees say they were subjected to abuse and mistreatment ⤵️ pic.twitter.com/Km4SWgz9D8