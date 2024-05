VIDEO Zelenski se obratio naciji: 'U Donjecku je posebno teška situacija, dnevno se vodi više od 30 borbi'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u večernjim satima subote obratio se naciji. Poručio je da ukrajinski vojnici nastavljaju s obrambenim operacijama oko sjevernih graničnih naselja u Harkivskoj oblasti.

Istaknuo je da ukrajinske snage izvode protunapade već drugi dan kako bi zaštitile teritorij, dok su ruske snage zadržane u "sivoj zoni". Prema izvješćima, Rusija je navodno zauzela pet lokalnih naselja. Zelenski je dodao da je situacija "posebno napeta" u Donjeckoj oblasti.

Today, the primary focus is on the front lines, in areas where the risks of Russian offensive actions are the highest.



Our defensive operations continue in the Kharkiv region, in the border villages of Strilecha, Krasne, Morokhovets, Oliinykove, Lukyantsi, Hatyshche, and… pic.twitter.com/xuOTt1JwSm