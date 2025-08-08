VIDEO Velika buktinja na cesti kod Splita: Zapalio se automobil

Na brzoj cesti Solin – Klis jutros je oko 10:50 sati došlo do požara osobnog automobila. Vatrogasci su odmah obaviješteni, a požar je brzo ugašen. Na terenu su, uz vatrogasce, bili i ophodari, a cesta je bila privremeno zatvorena zbog sigurnosti prometa. Požar je saniran te nema opasnosti za sudionike u prometu, javlja Dalmacija Danas.

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode objavljen je snimka buktinje.

Policija će utvrditi sve okolnosti i uzrok izbijanja požara.