VIDEO Snažan udar dronovima, odjeknule eksplozije: Pogođena i luka na Crnom moru

Ukrajina je noćas dronovima napala južnu rusku regiju Krasnodar i oštetila nekoliko kuća, uključujući jednu u crnomorskoj luci Tuapse, rekli su ruski dužnosnici u srijedu. Oštećene su tri stambene kuće u cijeloj regiji i nema izvješća o ozlijeđenima, objavio je guverner Veniamin Kondratjev na Telegramu, aplikaciji za razmjenu poruka. Kuća u Tuapseu se zapalila, ali je požar u međuvremenu ugašen, objavio je na istoj platformi Sergej Boiko, načelnik Tuapsea.

SHOT, ruski kanal vijesti na Telegramu, izvijestio je da se čini da su ukrajinske bespilotne letjelice bile usmjerene na lučko područje i da su stanovnici čuli otprilike 40 eksplozija i da misle da je to bio zvuk djelovanja sustava protuzračne obrane. Reuters nije mogao neovisno potvrditi objavu SHOT-a. Ukrajina se nije još oglasila.

Tuapse je sjedište najveće ruske rafinerije nafte na Crnom moru i već je nekoliko puta bila na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica od početka rata koji je Moskva pokrenula protiv svog susjeda prije tri godine. Ruska agencija za zrakoplovstvo Rosaviatsia objavila je na Telegramu da je obližnja međunarodna zračna luka Soči, oko 150 kilometara jugoistočno od Tuapsea, zatvorena za zračni promet od utorka navečer kako bi se osigurala zračna sigurnost.

🇺🇦💥🇷🇺

Ukraine has launched a massive drone attack in the Krasnodar region, Russia.



Locals say that an air battle has been going on over the seaport of Tuapse for a long time. Locals have heard several dozen explosions.

They complain that this has never happened before. pic.twitter.com/FgD6S6JZdt