VIDEO Trump je još 2018. upozorio Nijemce na Ruse, a oni su se smijali

Upozorenje koje je bivši američki predsjednik Donald Trump uputio 2018. godine Nijemcima oko njihove ovisnosti o ruskim energeticima posebno je odjeknulo u trenucima kad Njemačka strahuje od toga hoće li Rusija ponovo pustiti plin.

"Njemačka će postati u potpunosti ovisna o ruskoj energiji ako istog trenutka na promijeni svoju politiku. Ovdje na zapadnoj polutki, predani smo održavanju svoje neovisnosti od zadiranja ekspazionističkih stranih sila", kazao je tadašnji američki predsjednik Donald Trump krajem rujna 2018. godine tijekom govora pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda.

