VIDEO Trump iz zatvora opleo po Bidenu: 'Htio me ovdje, taj ku**in sin'

Američki predsjednik Donald Trump nazvao je svog prethodnika Joea Bidena "ku****im sinom" dok je obilazio pritvorsku ustanovu u močvarama Floride poznatu kao "Aligator Alcatraz", tvrdeći da je bivši predsjednik želio da on završi iza sličnih rešetaka. "Biden me htio ovdje, u redu", rekao je Trump pored kaveza s krevetima koji će služiti za smještaj pritvorenih migranata. "Htio me ovdje. Nije ispalo tako, ali me htio ovdje, taj ku**in sin."

Trump je više puta optužio Bidena za svoje federalne optužnice iz 2023. godine, koje je vodio posebni tužitelj Jack Smith, zbog Trumpovih pokušaja da poništi izbore 2020. i prikrivanja povjerljivih dokumenata. Trump je tvrdio da su optužnice bile politički motivirane kako bi mu smanjile šanse na izborima 2024. godine, navodi USA Today.

Trump je obilazio pritvorski kompleks "Aligator Alcatraz" u južnoj Floridi zajedno s guvernerom Floride Ronom DeSantisom i tajnicom Odjela za domovinsku sigurnost Kristi Noem. Centar, čiji se godišnji troškovi procjenjuju na 450 milijuna dolara i koji može smjestiti oko 5.000 ljudi, nalazi se u području nastanjenom aligatorima, krokodilima i pitonima.

Ovo nije prvi put da je Trump nazvao Bidena "ku****im sinom". Naime, nazvao ga je tako i na predizbornom skupu u Pennsylvaniji u srpnju 2023. godine.