VIDEO Švicarka hrvatskih korijena o oslobađanju prvih taokinja: 'Imali smo ulogu transporta iz Gaze'

Oko 200 ljudi oteto je i zarobljeno u napadu Hamasa na Izrael 7. listopada. Nakon brojnih apela upućenih iz mnogih zemalja i organizacija da se zatvorenici oslobode, Hamas je jučer iz Gaze pustio Amerikanke Judith i Natalie Raanan, majku i kći. Objavljena je i prva snimka njihova puštanja na slobodu na kojoj se mogu vidjeti i radnici u uniformama Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC).

Nakon oslobađanja prvih taokinja, predsjednica ICRC-a Mirjana Špoljarić Egger, inače Švicarka hrvatskih korijena, oglasila se na platformi X.

"Oslobađanje talaca u Gazi predstavlja tračak nade. Laknulo nam je što se obitelji sada mogu ponovno spojiti nakon dva tjedna agonije. Pozivamo na zaštitu i ublažavanje patnje svih civila koji su pogođeni ovim razornim sukobom. Kao neutralni akter, ICRC imao je ulogu transporta talaca iz Gaze u Izrael", pojasnila je.

The release of the two hostages today is a sliver of hope.

⁰Remaining hostages must be immediately released. We are ready to help.

⁰We urgently call for a pause in the fighting in Gaza.



