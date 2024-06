VIDEO Strava u Rusiji: Gori institut za istraživanje, dvije osobe su poginule, više ih je zarobljeno u zgradi

Dvije osobe poginule su u ponedjeljak u požaru u institutu za istraživanje elektronike u blizini Moskve, a nekoliko osoba ostalo je zarobljeno je na gornjim katovima zgrade, rekle su ruske hitne službe i dužnosnici u ponedjeljak.

Snimke objavljene u kanalu 112 na komunikacijskoj platformi Telegram prikazuju neke ljude kako razbijaju prozore dok iz zgrade izlazi crni dim, a vatra gori na donjim katovima.

"Prema preliminarnim informacija, devet ljudi je (i dalje) u zgradi. Operacija spašavanja se nastavlja", reklo je ministarstvo za izvanredne situacije.

Fire at Russian Platan Research Institute in Fryazino, Moscow region, Russia.



The Institute plays a significant role in the development of electronic devices for Russia's defense industry.



Nine people are blocked on the 8th floor.



People break windows so as not to suffocate. pic.twitter.com/jhM4qNyWtO