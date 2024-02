VIDEO Strašna nesreća na Floridi: Manji avion se srušio na autocestu punu vozila, dvoje je poginulih

Privatni zrakoplov na kojem je bilo petero putnika srušio se na autocestu na Floridi, javlja Daily Mail, zbog čega je došlo do ogromne eksplozije. Dvije osobe poginule su, a objavljena je i snimka koja pokazuje razmjere ove nesreće.

Do pada zrakoplova došlo je u poslijepodnevnim satima, u vrijeme velikih gužvi. Dok je zrakoplov gorio nasred autoceste, iznad njega bio je helikopter, dok su policajci blokirali prolaz ostalim vozilima koji su se kretali u tom smjeru.

