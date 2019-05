VIDEO Šešeljev tjelohranitelj palicom napao zastupnike

Ispred Skupštine Srbije uoči rasprave o Kosovu u ponedjeljak, došlo je do incidenta između pripadnika Dveri i SRS-a. Šešeljev tjelohranitelj napao je palicom pripadnika Dveri. Oni se nisu htjeli maknuti kako bi prošao automobil u kojem je bio lider radikala Vojislav Šešelj. Najprije je došlo do verbalnog okršaja kada je Šešelj dobacio uvredljive riječi pripadnicima Dveri, a onda je došlo i do guranja, javlja RTS.

Informativna služba Dveri priopćila je da su zastupnici Dveri držali transparent "Danas izdaja, sutra robija" ispred Narodne skupštine, kada je vozilo Vojislava Šešelja "pokušalo da ih pregazi, a Šešeljev član sigurnosti ih napao palicom".

"Zastupnici Dveri su ostali mirni, s ciljem da pošalju poruku onome tko je najodgovorniji – Aleksandru Vučiću, da izdaja Kosova i Metohije neće proći", poručili su.

