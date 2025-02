VIDEO Ruski vojnici u Ukrajini uzjahali konje: 'Vraćanje u doba Ruskog Carstva'

Kako rat u Ukrajini ulazi u treću godinu, sve su veći gubici za obje strane, posebno u pogledu oklopnih vozila i tenkova. Prema različitim izvorima i analizama, situacija za rusku vojsku postaje sve kritičnija, s procjenama da bi do sredine 2025. godine mogla ostati bez značajnih rezervi tenkova. Prema nekim izvorima, Rusija je do sada izgubila više od 3.235 tenkova. Uz tenkove, dokumentirani su i gubici preko 11.000 drugih oklopnih vozila, što predstavlja ogroman udarac za ruske vojne kapacitete.

Rusija trenutno proizvodi samo 60-70 novih T-90 tenkova godišnje, što je daleko ispod potreba za zamjenom izgubljenih jedinica. Suočena s izazovima, ruska vojska je prisiljena koristiti sve starije modele tenkova, uključujući T-62 iz 1960-ih i čak T-54/55 iz 1950-ih godina. Ova situacija značajno utječe na borbene sposobnosti ruskih snaga i mogla bi dovesti do promjene u njihovoj strategiji. Ukoliko se trenutni trend nastavi, Rusija će biti prisiljena ili značajno povećati proizvodnju, što je pod sankcijama teško izvedivo, ili tražiti pomoć saveznika poput Sjeverne Koreje ili Kine. U suprotnom, njezine oklopne snage mogle bi doživjeti dramatično smanjenje kapaciteta koje bi moglo značajno utjecati na daljnji tijek rata u Ukrajini.

Na problem s ruskom opskrbom neki su ukazali i kada se na platformi X pojavila snimka vojnika koji u Ukrajini jašu konje. Naime, video je objavio Anton Geraščenko, bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, i poručio: "'Druga svjetska vojska' u punom sjaju. Vraćanje u doba Ruskog Carstva - zajedno s konjicom i regrutacijom predstavnika nacionalnih manjina kao topovskog mesa. Ovi vojnici su iz Republike Sakha, regije nevjerojatno bogate prirodnim resursima. Ipak, autohtoni narod Sakhe ratuje u Ukrajini na ukradenim konjima, dok Moskva puni svoju blagajnu prihodima od njihovih dijamanata, zlata, plina i nafte."

"Ono što Putin radi u ovom trenutku su ratni zločini protiv vlastitih vojnika", "Vrlo brzo Rusija će se svesti na toljage i kamenje", "Dakle, kad pješaštvu ponestane vozila, pošalju konjicu? Apsurd!", neki su od komentara na platformi X.

