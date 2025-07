VIDEO Ukrajinska taktika oduševila Ruse: Stižu nevjerojatne snimke vojnih vježbi

Rusi provode vježbe koristeći eksplozivom napunjene mornaričke dronove za simulaciju napada i potapanja brodova, preuzimajući taktiku koju je Ukrajina uspješno primijenila protiv ruske mornarice. No, čini se da ove vježbe nisu usmjerene na sukob s Ukrajinom, s obzirom na njenu ograničenu mornaricu, već na potencijalni konflikt s NATO-om, javlja Business Insider. Rusko Ministarstvo obrane objavilo je snimke vježbe "Srpanjska oluja", prikazujući Baltičku flotu kako koristi bespilotna površinska plovila za uništavanje simuliranog neprijateljskog broda. Videozapis pokazuje mornarički dron kako se okomito približava lažnoj meti, udarajući u nju i izazivajući snažnu eksploziju. Ministarstvo je potvrdilo sudjelovanje raznih pomorskih, zračnih i kopnenih sredstava, sličnih onima korištenim u Crnom moru.

Ukrajina, s ograničenom mornaricom na početku ruske invazije 2022., pribjegla je asimetričnoj strategiji koristeći domaće dronove i raketne napade protiv ruske Crnomorske flote. Ovi napadi su nanijeli značajnu štetu ruskim brodovima i prisilili Moskvu na premještanje flote s Krima u Novorossiysk. Rusija je pokušala ojačati obranu u Crnom moru, no Ukrajina je odgovorila opremanjem svojih mornaričkih dronova protuzračnim sustavima.

Russia's sinking fake ships with exploding naval drones. The training likely isn't for war with Ukraine. https://t.co/hQphL2jkvF