VIDEO Prosvjednici ministra Fuchsa pratili do auta u Zagorju i okružili ga

Osnovnu školu danas je posjetio ministar obrazovanja Radovan Fuchs nakon što su u petak tamo upali prosvjednici protiv nošenja maski. I danas se ispred škole u Krapinskim Toplicama okupilo se desetak građana u znak potpore roditelju koji ne želi da mu dijete u školi nosi zaštitnu masku. Stigao je i tim za psihološke krizne intervencije Ministarstva znanosti i obrazovanja te policija. Učenik je u ponedjeljak došao na nastavu bez maske te nije pušten u školsku zgradu.

Ministar je nakon sastanka dao izjavu za medije koja je bila prilično burna, pogotovo kada su počela pitanja ministru. Na kraju kada je ministar Fuchs završio s izjavama nekoliko prosvjednika otpratilo ga je do automobila i okružilo postavljajući pitanja zašto je roditelje nazvao hordom te zašto nije u školu pušten učenik čiji se roditelj protive nošenju maske. Iako je u jednom trenutku ministar htio odgovoriti, muškarac koji je bio u njegovoj pratnji ga je uputio u automobil. Snimku je objavio portal Zagorje International.

Ministar je inače ispred škole kazao: "Prema zakonu o prosvjedovanju jasno je izrečeno da je zabranjeno okupljanje oko dječjih vrtića i škola dok su djeca u objektima. Nije malima bilo lijepo gledati vrijeđanja. Ja sam u koordinaciji s ministrom policije i policija će osigurati ono što je zakonom propisano", dodao je. "Ako postoje neka pravila, ona vrijede za sve, no ne možemo protestirati u školama, dječjim vrtićima", kazao je.

"Od ravnatelja smo čuli da svako dijete sjedi u svojoj vlastitoj klupi, nema nikakve potrebe, niti ne nose maske za vrijeme nastave. Zar je to takav užasan problem da dijete, u skladu s onim što su epidemiolozi rekli da treba biti, a to je da djeca u zajedničkim prostorima treba staviti masku? Gledao sam u zbornici, pa do izlaza, laganim hodom trebalo nam je manje od minute, pa dodajmo još tri-četiri minute djeteta koje treba doći do svog razreda, ne vjerujem da je to tako užasan problem da bi nekakva ‘horda’ trebala upadati u školu i ostavljati traume i djeci i nastavnicima", kazao je Fuchs.