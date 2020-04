VIDEO: Prekinuo ga usred javljanja uživo, pa ga nevjerojatno sočno opsovao

Uletavanje u sobu nikad nije dobrodošlo, a što je saznao i sin britanskog pisca Ivora Baddiela kad je dobio čitavu salvu psovki i postao dio vjerojatno jednog od najzabavnijih videa ove godine.

Baddiel je gostovao uživo u BBC-ovoj emisiji kad je u radnu sobu ušao njegov sin. Pažnju na njega prvo je skrenula voditeljica Reeta Chakrabarti, a na reakciju poznatog pisca nije trebalo dugo čekati.

- Odj***, mali kret***. Gostujem uživo na televiziji. Izlazi odavde. Odj***, mali kret*** - ustao se i izrekao mu je u samo nekoliko sekundi samo kako bi se vratio i kratko rekao voditeljici: - Oprostite

Presmiješni trenutak objavio je i sam Baddiel na Twitteru uz opis: Preslatki trenutak kad čovjeka usred javljanja uživo prekine sin



Adorable moment man interrupted by his son on live TV pic.twitter.com/zmORymLbNh