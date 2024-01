VIDEO Pokušaj sabotaže u Rusiji: Mladić htio zapaliti ruski borbeni zrakoplov, uhićen je

Šesnaestogodišnji dječak iz sjevernokavkaske ruske republike Dagestan uhićen je zbog navodnog paljenja borbenog zrakoplova Su-34 u zračnoj bazi u Čeljabinsku, izvijestili su lokalni ruski mediji, a prenosi Kyiv Independent. Gradski sud u Čeljabinsku odredio mu je istražni zatvor.

Avion je zapaljen tijekom noći 4. siječnja dok je bio parkiran u zračnoj bazi Shagol u blizini Čeljabinska, oko 2000 kilometara istočno od ukrajinske granice. Ukrajinska vojna obavještajna agencija (HUR) objavila je video kako se pali avion, ali nije izričito preuzela odgovornost za sabotažu.

Ranije 4. siječnja, Ukrajinska Pravda je izvijestila da HUR stoji iza paljenja, pozivajući se na neimenovani obavještajni izvor. Dok je HUR priopćio da je letjelica izgorjela, iz objavljene snimke nije vidljiva kolika je šteta na zrakoplovu, koji košta najmanje 50 milijuna dolara. Naime, snimka pokazuje trenutak paljenja materijala prikačenog za zrakoplovom i početak njegova gorenja. Ruski izvori navode da avion nije zahvatio plamen, jer se vatra ugasila sama od sebe ranije, te da letjelica nije oštećena. To isto donosi i relativno pouzdani ruski bloger fighterbomber koji je ranije potvrđivao ruske gubitke letjelica.

Avion je pripadao 21. mješovitoj zrakoplovnoj diviziji ruskih zračnih snaga, navodi HUR. Ruski državni medij TASS izvijestio je već 5. siječnja, pozivajući se na informacije ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) da je osumnjičenik uhićen u ovom slučaju, te dodao da je dotični pojedinac također navodno umiješan u druge diverzantske napade na Ruska infrastruktura u Dagestanu.

TASS je tvrdio da je FSB pronašao dokaze o dopisivanju osumnjičenika s ukrajinskom obavještajnom službom, ali ne postoji način da se te informacije neovisno provjere.

‼️🇷🇺🇺🇦🔥 A 16-year-old boy detained by the FSB who tried to set fire to a Su-34 on instructions from the Ukrainian Intelligence Service faces up to 20 years in prison. #Russia #UkraineWar pic.twitter.com/IQGjWAvzv2