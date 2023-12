VIDEO Pogledajte kako Ukrajinci HIMARS-om pogađaju ruski helikopter Ka-52: 'Primili su naše čestitke'

U srijedu, 6. prosinca, ukrajinski branitelji uništili su ruski helikopter koristeći raketni sustav za višestruko lansiranje HIMARS. Napad se dogodio blizu Limana u Donječkoj oblasti, prema Telegram kanalu Odjela za strateške komunikacije Oružanih snaga Ukrajine (Stratkom ZSU).

Prema informacijama ZSU-a, helikopter je u napadu funkcijski onesposobljen. - Danas su piloti bespilotne letjelice Oružanih snaga Ukrajine prilagodili rad HIMARS-a Oružanih snaga Ukrajine. Čestitke povodom Dana oružanih snaga Ukrajine 'primilo' je osoblje ruskog transportnog helikoptera u blizini Limana - piše u opisu videa na kojemu se vidi napad na helikopter.

Podsjetimo, ranije je glasnogovornik Zračnih snaga ZSU-a, Jurij Ignat, kazao da je ukrajinska protuzračna obrana već oborila 15 ruskih hipersoničnih raketa "Kinžal". Ipak, kako piše Ukranews, Rusija ima još stotine raketa u pričuvi. U isto vrijeme, Rusi nastavljaju proizvoditi rakete različitih vrsta, što im omogućava obnavljanje zaliha.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je u srijedu Ukrajincima rekao da će Kijev poraziti Rusiju i "unatoč svemu" postići pravedni mir, dok je nastavak ključne američke vojne i financijske pomoći neizvjestan. Zelenskij je svoju poruku prenio neuobičajenim ranojutarnjim videom u kojem hoda kroz Kijev prema spomeniku palih ukrajinskih boraca, na dan kada zemlja obilježava svoje oružane snage.

- Bilo je teško, no izdržali smo - rekao je Zelenskij, koji se snimio mobitelom dok je od svog ureda hodao prema spomeniku u središtu glavnog grada. - Sada nije lako, no krećemo se. Neovisno o tome koliko je teško, dospjet ćemo dotamo. Do naših granica, do našeg naroda. Do našeg mira. Pravednog mira. Unatoč svemu - dodao je.

Njegove se riječi vjerojatno odnose na neizvjesnost glede budućnosti 60 milijardi dolara vrijednog paketa pomoći o kojem se tjednima neuspješno raspravlja u američkom Kongresu. Stanovnici na ulicama Kijeva su rekli da su zabrinuti i da su već osjetili posljedice odgode zapadne vojne pomoći.

Kijev u velikoj mjeri ovisi o pomoći svojih zapadnih saveznika u borbi protiv znatno veće ruske vojske u najvećem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata, koji je sada u svom 22. mjesecu. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andrija Jermak je u utorak rekao da je odgoda američke pomoći stvorila "veliki rizik" od toga da bi Ukrajina mogla izgubiti rat, što je jedna od najpesimističnijih procjena nekog višeg ukrajinskog dužnosnika dosad.

Moskva kontrolira oko 17.5 posto ukrajinskog teritorija, a ukrajinske snage se sada suočavaju s novom ruskom ofenzivom na istočnoj bojišnici, pri čemu se osobito žestoke borbe vode oko gradova Avdiivke i Mariinke.

