VIDEO Valovi prepolovili teretni brod, poginuli mornari

Tursko ministarstvo prometa objavilo je snimku koja prikazuje trenutak kada se teretni brod Arvin prepolovio, dok se nalazio na sidrištu Bartin, kraj turske obale. Tu se, prisiljen snažnim nevremenom, usidrio sredinom siječnja. Dva dana nakon toga, 17. siječnja, uslijed velikih valova prepolovio se trup 46 godina starog broda.

Snimka otkriva i da mornari nisu odmah oglasili opću uzbunu, ali se može čuti kako telefonski traže pomoć. Arvin se podijelio na dva dijela i ubrzo potonuo.

Na brodu je bilo 12 članova posade. Potragu je u početku omelo teško vrijeme, ali je šest mornara ipak spašeno. Iz olupine su pronađena tijela još troje, a tri člana posade i dalje su nestala, javlja The Maritime Executive.

Međunarodna agencija za pomorsku sigurnost i kvalitetu Equasis navodi u svom izvješću da je inspekcija državne luke u Gruziji prošle godine otkrila opsežne nedostatke na brodu Arvin, uključujući koroziju palube i loše održavane propusne otvore. Unatoč tome, brod je i dalje plovio.

The ship, named M/V ARVIN, sank off the Inkumu Coast of the northern, Bartin province. Rescue teams have so far managed to rescue 6 of 12 crew members – all Ukrainian nationals – and reached the lifeless bodies of 4 others. But the search and rescue phase is not completed yet. pic.twitter.com/A8aQYxUarD