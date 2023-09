VIDEO Plamen guta znameniti neboder u Kartumu dok sudanski rat ulazi u šesti mjesec

Jedna od glavnih znamenitosti Sudana, neboder koji se uzdiže nad rijekom Nil u Kartumu, u kojemu se nalazilo sjedište velike naftne kompanije, usred teških borbi između suparničkih vojnih frakcija pretvoren je u tinjajuću olupinu. Glavni ured tvrtke Greater Nile Petroleum Operating Company, toranj sa staklenim zakrivljenim stijenama kojemu je na vrhu metalni kolut, izgrađen je za vrijeme naftnoga buma i prije nego što je Južni Sudan proglasio neovisnost 2011. godine.

Bio je jedna od najskupljih građevina u Sudanu. Iz zgrade u financijskom okrugu Kartuma, blizu ušća Nila i područja za koja se bore sudanska vojska i paravojne Snage za brzu podršku (RSF), uzdižu se plamen i dim. Još nije poznato što je prouzročilo požar tornja koji gori od subote.

The Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC) Tower in the heart of #Sudan’s capital #Khartoum is engulfed in flames as fighting between the army and a rival paramilitary group started six months ago escalated. #Sudan_War_Updates pic.twitter.com/odIRZ3vDwI