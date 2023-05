VIDEO Pakleni toranj: Buktinja u Sydneyu, ruši se stambena zgrada, stotine ljudi evakuirano

Strašan požar zahvatio je sedmerokatnicu u Surry Hills u središtu Sydneya. Nad gradom suklja crni dim. Stotine ljudi je evakuirano je iz okolnih ulica. 9news.com.au piše kako se dijelovi zidova zgrade urušavaju na pločnik. Od vatrogasaca koji se bore sa stihijom doznaje se kako dosad nema podataka o ozlijeđenima, ali napominju kako je ovo "događaj u tijeku".

Postoji bojazan da će požar zahvatiti i okolne zgrade. Prema podacima s terena, zgrada je napuštena, no evakuirani su stanovnici okolnih zgrada.

A view from central station in Sydney as a Surry Hills building engulfed by flames collapses. pic.twitter.com/VcAN0Ycqrj