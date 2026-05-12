KRENUO VAL KRITIKA

VIDEO 'Oprostite. Hej, hej, hej': Macron došao na pozornicu pa očitao bukvicu, mnogima se to nije svidjelo

Africa Forward Summit 2026 in Nairobi
Foto: THOMAS MUKOYA/REUTERS
Dora Taslak
12.05.2026.
u 09:13

Tijekom panela, francuski predsjednik Emmanuel Macron ustao je sa svog mjesta i došao pred pozornicu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron prekinuo je u ponedjeljak panel posvećen mladima na summitu Africa Forward u Nairobiju, a taj je potez izazvao val kritika. Naime, on je ukorio sudionike zbog razgovaranja tijekom govora, nazvavši to potpunim nedostatkom poštovanja, prenosi Fox News.

Tijekom panela, Macron je ustao sa svog mjesta i došao pred pozornicu. "Oprostite. Hej, hej, hej. Žao mi je, ljudi. Ali nemoguće je govoriti o kulturi, imati ovakve inspirativne ljude koji dolaze ovdje i drže govor uz toliku buku. To je potpuni nedostatak poštovanja. Predlažem da, ako želite voditi bilateralne razgovore ili pričati o nečemu drugom, imate prostorije za bilateralne sastanke ili možete izaći van. Ako želite ostati ovdje, onda slušamo ljude i svi igramo po istim pravilima", kazao je pritom. 

Nakon toga, na društvenim mrežama pojavio se niz reakcija. Primjerice, javila se bivša zastupnica iz Zimbabvea Fadzayi Mahere: "Uz dužno poštovanje, ne vjerujem da je pristojno niti primjereno doći na naš kontinent i ovako se obraćati ljudima svisoka. To nisu vaša djeca. Nemojte biti pokroviteljski nastrojeni. Zamislite da gost države učini isto u vašoj zemlji? Bi li to prošlo? Mislim da ne bi.“ Dr. Miguna Miguna, odvjetnik koji je najavio kandidaturu za predsjednika Kenije, poručio je: "Afrikancima ne treba dopuštenje da govore u Africi."
Ključne riječi
govor Francuska Afrika Emmanuel Macron

