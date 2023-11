VIDEO Objavljene prve snimke radnika u Indiji: Danima su zarobljeni u urušenom tunelu

Objavljene su prve snimke 41 radnika zarobljenog u tunelu urušenom pri izgradnji autoceste u indijskom dijelu Himalaja i prikazuju muškarce kako stoje u skučenom prostoru i razgovaraju sa spasiocima. Radnici su zarobljeni u 4,5 kilometara dugom tunelu u državi Uttarakhand od 12. studenoga kada se tunel urušio. Na sigurnom su, priopćuju vlasti, i imaju pristup svjetlu, kisiku, hrani, vodi i lijekovima.

Vlasti nisu otkrile uzrok urušavanja, ali zna se da je regija sklona klizištima, potresima i poplavama. Prepreke u bušenju kroz urušeno kamenje otežavaju izvlačenje 41 zarobljenog muškarca.

Videosnimka od trideset sekundi pokazuje desetak zarobljenih muškaraca pred reflektorima u tunelu kako stoje u polukrugu pred kamerom, s kacigama na glavi i u radničkim jaknama. Na snimci spasitelj govori radnicima da se na walkie-talkie jedan po jedan predstave pred kamerom kako bi potvrdili svoj identitet. Snimka je nastala uz pomoć kamere za medicinsku endoskopiju koja je uvedena radnicima s pomoću druge, šire cijevi od 15 cm promjera, koju su u ponedjeljak prokopali kroz ruševine, rekle su vlasti.

#UttarakhandTunnelCollapse | First visuals of workers trapped in Uttarkashi tunnel emerge



Read more: https://t.co/qBAxCOLm6M



(Credits: Uttarakhand Information Department) pic.twitter.com/0FoWZI8x9q