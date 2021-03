VIDEO Napala uberovca i poprskala ga suzavcem pa se hvalila da će je voziti druga taksi služba

Vozača Ubera u San Franciscu napala je žena nakon što je on odbio nastaviti vožnju jer ona i njezine suputnice nisu imale maske niti su ih željele staviti. Osim što ga je fizički napala, zakašljala se na njega i po izlasku iz vozila poprskala ga sa suzavcem.

Policija u San Franciscu izvijestila je da se incident dogodio ove nedjelje oko nešto prije 13 sati. Video je snimio vozač Ubera 32-godišnji Subhakar Khadka. Na snimci koju je objavio LiveLeak se vidi kako tri žene sjede na stražnjem sjedalu vozila i vrijeđaju vozača. U jednom trenutku žena koja se zakašljala na vozača, zgrabila je i njegov mobitel te strgala masku koju je on imao na licu.

Khadka je ispričao za medije kako im je rekao da moraju nositi maske, te da ukoliko one to ne žele da moraju napustiti vozilo On vjeruje da je jedan od razloga zašto su ga zlostavljale bio taj što je on migrant i da nije u redu napadati ljude samo zato što nisu rođeni u SAD-u.

Napadačica je kasnije na društvenim mrežama objasnila svoje razloge za napad i ustvrdila kako će se ona od sada voziti s Lyftom, drugom taksi službom.

Međutim, vrlo brzo je stigla reakcija i iz Lyfta.

- Iako ovaj incident nije uključivao platformu Lyft, nedopustivo ponašanje prema vozaču u spomenutom videu prisililo nam je da tajno uklonimo putnicu iz naše zajednice. Voziti druge za vrijeme pandemije nije lagano. Molim vas, nosite masku, poštujte jedni druge i budite dobri ljudi - navodi se u priopćenju Lyfta, prenose američki mediji.