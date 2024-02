VIDEO Neobični prizori na ulicama Argentine: Stanovnici vidjeli 'oblake komaraca'

Nova najezda komaraca poharala je Buenos Aires i njegovu okolicu, svega mjesec dana nakon prijašnje. Dolazak insekata povećava zabrinutost zbog širenja Denga groznice u regiji, a lokalno stanovništvo poziva na fumigaciju zbog širenja vrste poznate kao "poplavni komarci".

Stručnjaci upozoravaju kako bi najezda mogla trajati nekoliko tjedana, s obzirom na to da odrasli komarci imaju životni vijek oko 20 dana. U slučaju dodatnih padalina, taj bi se period mogao produžiti, navodi Buenos Aires Times.

Najezda je potaknuta kišom koja odgovara razmnožavanju vrste. Naime, jaki pljuskovi mogu uzrokovati poplave i lokve, stvarajući bazene ustajale tekućine u kojima se komarci mogu rojiti.

Ogroman broj komaraca ove godine potaknuo je neobične prizore. Ranije ovog tjedna, stanovnici La Plate vidjeli su "oblake komaraca". Vlada je objavila kako će nastaviti s podjelom besplatnih repelenta stanovnicima kako bi spriječila širenje bolesti koje prenose insekti.

Besplatan repelent dostupan je u javnim bolnicama te zdravstvenim centrima. Stanovnici moraju predočiti dokument koji dokazuje da je njihovo prebivalište u Buenos Airesu. Korištenje repelenta jedna je od najučinkovitijih mjera za prevenciju bolesti. Stručnjaci preporučuju kako ih treba ravnomjerno nanositi na kožu svaka dva sata ili češće. Inače, nagli porast komaraca potaknuo je poskupljenja repelenta.

Stručnjaci preporučuju poduzimanje dodatnih mjera, poput postavljanja komarnika na vrata i prozore, korištenje unutarnjih i vanjskih spirala i raspršivača te eliminaciju mogućih mjesta razmnožavanja komaraca.

