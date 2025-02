VIDEO Muškarac palio Kur'an u Londonu pa ga drugi napao nožem: Napadač je uhićen, a istraga je u tijeku

Dramatični prizori odigrali su se u četvrtak, 13. veljače, ispred turskog konzulata u Londonu, kada je muškarac koji je navodno palio Kur'an napadnut nožem. Incident se dogodio u Rutland Gardensu, Knightsbridge, u poslijepodnevnim satima. Prema izvješćima i snimkama objavljenim na platformi X, muškarac s ruksakom i kapuljačom držao je zapaljenu knjigu, za koju se tvrdi da je Kur'an, ispred barijere konzulata. Ubrzo nakon toga, napadnut je od strane drugog muškarca koji ga je, prema snimkama, udarao nogama dok je ležao na cesti, prenosi Daily Mail.

Man attacked with knife for burning Quran in London, full footage. We can’t have a society where people are almost killed for burning books. pic.twitter.com/DcniJNI3lA