VIDEO Mučili ih, tukli i izgladnjivali do smrti: Najmanje 153 osobe preminule u zatvorima srama

Najmanje 153 ljudi umrlo je u zatvorima u El Salvadoru otkad je u ožujku 2022. država uvele izvanredne mjere s ciljem bore protiv nasilnih uličnih bandi, pokazalo je izvješće udruge za ljudska prava Cristosal. Od tog broja četiri su žene, a ostalo su muškarci. Nitko od preminulih nije bio osuđen, samo su osumnjičeni za zločine, piše Daily Mail.

Smrti su rezultat mučenja, sistemskih i ozbiljnih ozljeda. Više od pola žrtava preminulo je nasilnom smrću. Postoje sumnje da su neke smrti uzrokovane i namjernim uskraćivanjem liječničke pomoći, lijekova ili hrane, a prema izvješću, neki zatvorenici preminuli su od izgladnjivanja. Čuvari i djelatnici zatvora provode nasilnu politiku, no upozorava se kako bi to bilo nemoguće bez "blagoslova" s viših razina. Vlada ne otkriva točan broj smrtno stradalih zatvorenika.

U Cristosalsu navode kako su do svih ovih informacija došli radom na terenu, prikupljajući medicinsku dokumentaciju, razgovarajući s i obiteljima, prijateljima i susjedima žrtava te zatvorenicima koji su naknadno pušteni iz zatvora. Istraživali su i zajedničke grobnice.

