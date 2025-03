VIDEO Možemo! o ekološkoj bombi kod Zadra: 'Neki su profitirali, a lokalne zajednice imaju štetu i otpad'

Možemo! je u Zadru predstavilo zelene politike.Sandra Benčić,Vula Tsetsi, sukoordinatorica Europske zelene stranke, Dunja Gusić i Silvana Čeko Jurišić apostrofirale su loše stanje okoliša s naglaskom na benkovačko i obrovačko područje. Tijekom konferencije za novinare dvoje im je prolaznika dobacivalo, no Možemovce to nije omelo u isticanju zabrinjavajućeg stanja uz rijeke, dva mala mora i u Ravnim kotarima i u Bukovici.

-Borit ćemo se protiv nezakonitog uvođenja otpada i ilegalnog odlaganja. Firme dovezu otpad i zarade, pa odu u stečaj i ne može im se naplatiti i zna se tko je omogućio jednima profit, a lokalnim zajednicama štetu i otpad. Nužan je spoj Ravnih kotara s održivim turizmom da lokalni proizvođači imaju direktan plasman i tako uz program priuštivog stanovanja možemo motivirati mlade na ostanak - istakla je među ostalim Sandra Benčić. Članice Možemo s obrovačkog i benkovačkog područja su istakle problem zagađenja okoliša na tom području.

-U blizini centra grada Benkovca odlagan je medicinski plastični otpad u kamenolome i ima ga jako puno i to je jako opasno. O tome nitko nije ništa znao i nije jasno kako je moguće da je dvije godine dovožen iz Italije i Slovenije. Crno brdo je tu već 15 godina i to uz Ravne kotare i plaćamo kazne, a sve je to uz područje gdje bi trebao biti eko turizam, poljoprivreda. Pa kakva nam je perspektiva omeđenima s otpadom, a i naše najmanje more Karinsko more je možda zagađeno. U Obrovcu tvornica glinice nije sanirana, mazut izlazi i sve ugrožava i još jedno zatvoreno more Novigradsko more. U Obrovcu se dovozi otpad u Kljakovaču gotovo uz sami kanjon rijeke Zrmanje a to je krško područje. I na par sto metara drže krave iz rijeku Krupu i sav otpad završava u njoj. Na koji način se mi brinemo da zaštitimo prirodu i dovedemo turizam u naš kraj - istakli su iz Možemo!