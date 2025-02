VIDEO Krhotine su letjele na sve strane: Eksplozija plina u trgovačkom centru, pet osoba poginulo

Najmanje pet osoba je poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u eksploziji plina koja se u četvrtak dogodila u trgovačkom centru na Tajvanu. Do eksplozije je došlo u gradu Taichungu, na zapadnoj obali otoka. Dramatične snimke eksplozije prikazuju krhotine i velike panele vanjskog dijela zgrade kako lete u zrak, dok se čuje snažna eksplozija. Snimke koje su snimili prolaznici pokazuju ulice prekrivene krhotinama i dvije žrtve koje leže na tlu.

Eksplozija se dogodila u podne na 12. katu popularnog trgovačkog centra, gdje je u tijeku bila izgradnja restoranskog prostora. Najmanje pet osoba je poginulo, a još 20 ih je ozlijeđeno, izvijestila je vatrogasna agencija. Oko 235 osoba evakuirano je iz zgrade i okolnog područja.

A gas explosion at a department store in Taiwan on Thursday killed four people and injured 26, authorities said.



