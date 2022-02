VIDEO Kijev pred slomom: Građani snimili invaziju ruskih oklopnih vozila u predgrađu

Rusija je jučer pokrenula invaziju na Ukrajinu s kopna, iz zraka i s mora. U prvom danu borbe ubijeno je 137 ukrajinskih državljana, vojnika i civila, a noćas je glavni grad Kijev gađan raketnom paljbom. Brojni Ukrajinci napustili su već jučer svoju zemlju, a još tisuće njih provelo je noć spavajući izvan svojih domova, pretežito u podzemnoj željeznici koja je pretvora u sklonište.

Diljem Ukrajine odjekuju eksplozije, plamti vatra i čuju se sirene za uzbunu. Predsjednik Zelenski moli saveznike za pomoć te napominje kako se Ukrajinci sami brane dok "najmoćnije svjetske snage gledaju izdaleka".

Ukrajinsko ministarstvo obrane pozvalo je građane da ostanu u domovima te da pripreme Molotovljeve koktele. Četvrt u kojoj se vode borbe nalazi se devet kilometara od centra Kijeva.

Ukrajinska vojska ranije je objavila da se borbe protiv kolona ruskih oklopnih vozila vode u Dimeru i Ivankivu, predgrađima Kijeva.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke ruskih oklopnih vozila na ulicama Kijeva. Kako piše BBC, radi se o četvrti Obolon.

Video su snimili lokalni stanovnici.