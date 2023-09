VIDEO Kaos na ulicama Armenije: Letjele boce i kamenje, prosvjednici traže ostavku premijera

Tisuće prosvjednika okupile su se u srijedu u glavnom gradu Armenije Erevanu kritizirajući vladin neuspjeh da podrži armenske separatiste u Gorskom Karabahu, pošto se odmetnuta regija morala predati Azerbajdžanu. Prosvjednici su se okupili na središnjem Trgu republike. Mnogi su tražili da premijer Nikol Pašinjan podnese ostavku. Pašinjan je bio na dužnosti u vrijeme poraza od Azerbajdžana 2020., a sada je i doveo do konačnog kolapsa armenskih vlasti u Karabahu.

"Nadamo se da će otići. Bolje je da vođa koji je izgubio rat ode nego da ostane", rekao je 32-godišnji inženjer Harut. Rekao je da je poraz boli još više kada se uzme u obzir koliko su se dugo Armenci borili za Gorski Karabah. "Borili smo se za to 30 godina, više od 30 godina i sada je sve to uzalud."

Oporbeni političari održali su govore na pozornici kritizirajući Pašinjana, koji je preuzeo vlast u revoluciji 2018. kada se obraćao pristašama na istom tom trgu. Neki prosvjednici bacali su boce i kamenje na premijerov ured na trgu.

Interventna policija blokirala je pristup vladinim uredima, a u blizini trga parkirani su vojni kamioni i raspoređene su jake snage sigurnosti.

Azerbajdžan je u srijedu zaustavio ofenzivu nakon što su armenske separatističke snage u Gorskom Karabahu pristale na prekid vatre po kojem će to područje biti vraćeno pod kontrolu Bakua.

Pašinjan je zadnjih mjeseci javno optužio Rusiju da ne čini dovoljno kako bi pomogla Armeniji. U utorak je rekao da neidentificirane snage razgovaraju o državnom udaru u Erevanu.

