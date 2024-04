VIDEO Jeziv trenutak kada je udario potres od 7,2 po Richteru: Sve se treslo, zgrade se počele urušavati

Razoran potres jačine 7,2 stupna po Richteru pogodio je Tajvan. Prema prvim informacijama, počinjena je značajna šteta, a najmanje četvero je poginulih. Porušeno je niz zgrada. Prenoseći lokalne medije s Tajvana, CNN je objavio da se urušilo najmanje 26 zgrada i da ima ljudi zarobljenih u ruševinama. Prve službene informacije lokalnih medija o žrtvama ističu da su najmanje četiri osobe poginule, a da ih je više od 50 ozlijeđenih.

Potres je prekinuo i distribuciju strujom pa je gotovo 100.000 domova trenutno bez električne energije. Oštećena je i glavna autocesta Suhua na istočnoj strani otoka, javljaju lokalne TV postaje. Prijavljeno je najmanje 9 klizišta i odrona kamenja na toj autocesti. Izdanja su upozorenja za cunami u više država. Prvotna procjena je iznosila da se radi o potresu jačine 7,4 po Richteru, a nakon kojeg je zabilježena još serija jakih potresa.

Kamere su zabilježile trenutak kada je snažan potres udario. Prvo se sve snažno zatreslo, a onda su se neke zgrade počele urušavati. Ljudi su počeli vikati i zazivati svoje bližnje. "Ovo je najopasniji potres koji sam ikad osjetio. Bio sam na 3. katu kuće, sve se jako treslo i njihalo", objavio je jedan stanovnik mjesta Zhudong, a to je mjesto bilo udaljeno više od 100 kilometara od epicentra.

🚨BREAKING: Multiple buildings have collapsed in Taipei, Taiwan after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings pic.twitter.com/BmHrHXMoXA