VIDEO Izraelska vojska tvrdi da ima dokaze da nije izvela napad na bolnicu u Gazi

U raketnom napadu na bolnicu u pojasu Gaze poginule su stotine ljudi, a izraelske i palestinske vlasti od utorka navečer se međusobno optužuju za napad. Glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari kazao je kako će u nadolazećim satima javnosti pružiti dokaze da Izrael ne stoji iza raketiranja zgrade u kojoj su se sklonili civili.

"Sada imamo dovoljno informacija, trebalo nam je vremena, ali moramo reći istinu, bolnicu nisu pogodili izraelski udari", kazao je noćas, dodajući kako u vrijeme napada Izrael nije provodio napade, a rakete koje su pogodile zgradu nisu izraelske.

Izraelska vojska sada je ponovila kako je neuspjelo lansiranje rakete terorističke organizacije Islamski džihad pogodilo bolnicu Al Ahli u gradu Gazi, objavivši video zračnih snimki područja oko bolnice prije i nakon eksplozije. Izraelska vojska tvrdi kako se na području bolnice ne vide krateri karakteristični za ranije napade izraelskih zračnih snaga u području Gaze.

Osim toga, u posebnom videozapisu koji su podijelili na društvenim mrežama tvrde da se može vidjeti raketu koja je lansirana s područja Gaze od Islamskog džihada kako pada, navode, na područje bolnice.

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap