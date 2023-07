VIDEO Htio izbjeći kolonu pa otišao na nogostup: 'Svi bi tako da čekaju 10 metara do kuće sat vremena'

Gužve na prometnicama ovih dana izazvale su svakakve reakcije među vozačima. Od bijesa i frustracije pa do prekršaja koji bi mogli biti i kobni, svakakve su scene snimljene ovih dana, a jedna takva osvanula je i jutros.

Naime, na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode osvanuo je video iz, objasnili su pratitelji, Trogira. Dok je više automobila čekalo u koloni koja se stvorila, jedan vozač Opel Astre odlučio je ''potegnuti'' po - nogostupu. Sporom vožnjom prolazio je pokraj drugih automobila, a neki u komentarima mišljenja su kako je vjerojatno skretao u prvu ulicu desno, pa mu se nije dalo čekati.

- Gadljivo je vise proći i kroz Trogir (tu radim) i kroz Omiš (tu živim), pješaci nekontrolirano prelaze cestu, bobica nema, i onda zovem MUP da izađu na teren da malo raščiste, odgovor je da nemaju vremena, i onda kako čovjeku neće skočiti tlak i kako se neće popeti na kornižu (nogostup) i voziti da bi šta prije došao doma - stala je u obranu jedna komentatorica.

- E da vi čekate 10 metara sat vremena do kuće svi bi to napravili - složili su se drugi, no većina ipak nije odobravala ovakvo ponašanje u prometu.

- Stvarno ne razumijem što se u današnje vrijeme događa s vozačima... Svi bahati, nestrpljivi, jure, žele cim prije doći do odredišta... vozačke kulture nemaju ni malo.. Ne razumijem vas, čemu to radite? - poručili su drugi.

