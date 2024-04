VIDEO Hrabrost ili ludost? Rusi smislili novi način kako da nadmudre ukrajinske dronove, izuzetno je opasan

Proruski separatistički vojnici navodno su izveli napad na ukrajinske položaje koristeći motocikle. Videosnimku je objavio bataljun iz samoproglašene Narodne Republike Luhansk, koji podržava Rusija. Naime, ruske snage morale su smisliti sve inovativnije načine kako bi izbjegle udare ukrajinskih bespilotnih letjelica, koje su postale sve veća prijetnja. Odlučili su stoga, prema videu koji kruži društvenim mrežama, napade izvoditi čak i na motociklima.

U videu se može vidjeti nekoliko vojnika na na motociklima kako voze po neravnom terenu. Prema objavi, ruski napad je bio uspješan. Čini se da su manevar izvele snage milicije iz bataljuna Zarya u regiji Luhansk. Business Insider nije mogao neovisno provjeriti mjesto ili vrijeme snimanja.

🇷🇺🇺🇦 CRAZY RUSSIANS: Assault on motorcycles!



The Luhansk battalion "Zarya" published footage of the assault on the AFU stronghold.



The tactics are unique and at first glance, crazy. Under the cover of artillery fire, motorcycles with an assault group quickly passed through the… pic.twitter.com/pTXv9gUhln