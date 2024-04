VIDEO Horor na safariju: Pobješnjeli slon napao kamion pun turista, žena (80) preminula

Putovanje u safari za ove turiste završilo je tragično. Naime, u safariju u Zambiji poludjeli slon jurio je više od pola milje za kamionom u kojem je bilo šest turista među kojima je bila i osamdesetogodišnja žena. Nakon što je slon došao do kamiona prevrnuo je vozilo uslijed čega je osamdesetogodišnja žena preminula.

Bijesni slon se odvojio od svog krda i istrčao kako bi sustigao vozilo te ga na koncu napao i prevrnuo. Mrežama kružio video napada u kojem se vidi kako jedan turist kaže "oh moj bože" dok slon drži korak s kamionom, dok drugi kaže "oh oh", a treći dodaje "dolazi brzo" u posljednjim očajničkim trenucima prije sudara. Vodič iznenada zaustavlja vozilo prije nego što je slon napao kamion. Vozač glasno poviče 'hej, hej, hej, hej' kad shvati da se ne radi o lažnom napadu i da slon od pet tona visok 10 stopa namjerava izvršiti smrtonosni napad. Na samom kraju videa vidljivo je kako se kljove od tri stope zakače ispod kamiona i okreću ga na bok, dok turisti paničare, piše DailyMail.

Nakon toga prijavljeno je da je osamdesetogodišnja žena umrla u napadu dok je putovala s pet drugih turista u subotu u Nacionalni park Kafue. Safari forumi vrve od komentara i kažu da ne mogu razumjeti zašto se vozilo zaustavilo, iako jedan komentator sugerira da je možda vozač jednostavno izletio s ceste. Nacionalni park nije komentirao incident.

One international client killed by elephant in Kafue National Park from lufupa Lodge during Safari. Two injured and being evacuated to Lusaka. Full details being awaited from the operator through the Senior Warden Kafue Region. Very unfortunate indeed. pic.twitter.com/4ntbyhec1G