VIDEO Dramatični prizori borbe s olujom na Jadranu: Visina valova je strašna

Područje Dalmatinske zagore i veći dio Cetinske krajine jučer je poharala oluja, zbog čega je otkazana i Sinjska alka, a olujni oblaci nastavili su se razvijati nad otvorenim morem srednjeg Jadrana. Oluja je potom stigla do Biševa i Visa, gdje su u Komiži zabilježeni udari vjetra do 50 čvorova. Temperatura zraka pala je s 30 na 21 stupanj, a količina oborina na otoku kretala se od 5 do čak 30 litara po četvornom metru, ovisno o lokaciji. Društvenim mrežama širi se nevjerojatne snimke oluje kod Komiže. Na TikToku objavljena je dramatična snimka nevremena. "Šteta je minimalna, srića da smo bili spremni i na motorima.. dok neki nisu", stoji u opisu videa.

Jaki udari vjetra na području Visa, Biševa i Sveca izazvali su havariju plovila te je intervencijom vatrogasaca spašeno 16 osoba, doznaje se u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Split. Najprije se na Biševu, oko 19,30 sati, nasukala jedrilica te je intervencijom vatrogasaca sa četiri plovila spašeno šest osoba, kazali su Hini u Vatrogasnom centru. Potom je u Komiži, oko 20,30 sati, u katamaran prodrla voda te je intervencijom deset vatrogasaca spašeno šest osoba. Na otoku Svetac, u 20,43 sati, nasukala se jedrilica, ali su intervencijom vatrogasaca spašene četiri osobe, rekli su u Vatrogasnom centru. Dodaju kako su u ovim akcijama spašavanja sudjelovali vatrogasci DVD-a Komiža. Crometeo također je objavio strašnu snimku ogromnih valova kod Komiže.