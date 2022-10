VIDEO Drama u avionu u Indiji: Zapalio se motor, putnici sve snimali

Putnici na letu zrakoplova kompanije IndiGo u subotu navečer, oko 21:35 po lokalnom vremenu bili su šokirani kada se jedan od motora aviona zapalio pri polijetanju. Zrakoplovu koji je napuštao međunarodnu zračnu luku Indira Gandhi u Delhiju zapalio se jedan motor nekoliko sekundi prije polijetanja za Bangalore. U zrakoplovu je bilo 184 člana posade i putnika i nitko nije ozlijeđen, piše Aviation 24.

Incident je snimio jedan od putnika aviona. Videozapis pokazuje da je požar ugašen za nekoliko trenutaka, vjerojatno upotrebom aparata za gašenje požara u motorima.

An @IndiGo6E aircraft operating flight 6E2131 from Delhi to Bangalore experienced an engine stall during take-off roll. The take-off was aborted and the aircraft safely returned to the bay. All passengers are being accommodated on an alternate aircraft. Spark 🔥 can seen. #AvGeek pic.twitter.com/xqcbofMo9W