VIDEO Turčinu demolirali lokal, oglasio se vlasnik: 'Da se nešto slično dogodilo u mojoj zemlji...'

Ugostiteljski objekt u centru Podgorice, u vlasništvu turskog državljanina, demoliran je u noći na ponedjeljak u nizu incidenata koji su uslijedili poslije napada nožem skupine turskih državljana na Podgoričanina noć prije. Kako se može vidjeti na snimci koju je podijelila Facebook stranica "Oči Podgorice", razbijena su stakla restorana, a unutrašnjost je zapaljena. Vlasnik restorana, koji ni na koji način nije povezan s ranijim nasiljem, istaknuo je kako razumije reakciju građana. "Razumijem reakcije ljudi. Naravno, u pravu su. Da se nešto slično dogodilo u mojoj zemlji, reagirao bih na isti način. Zato se ne mogu ljutiti na ono što se radi", komentirao je vlasnik ugostiteljskog objekta.

Crnogorski mediji podsjećaju da je spirala nasilja i uništavanja imovine turskih državljana pokrenuta u nedjelju navečer, nakon što je večer prije nožem ozlijeđen mladić M. J. Zbog napada policija je uhitila državljanina Azerbajdžana Y. G. (31) i državljanina Turske N. D. (54). Osumnjičeni su za kazneno djelo nasilničkog ponašanja.

Crnogorska policija ranije je u priopćenju navela da je u nedjelju navečer u prostorije Odjela sigurnosti Podgorica privedeno 45 osoba, državljana Turske i Azerbajdžana, koje su bile predmet kriminalističke obrade, kao i provjere zakonitosti njihova boravka na teritoriju Crne Gore. Policija je uputila apel stanovnicima Podgorice “da ostanu dostojanstveni, da ne podliježu emocijama ni pozivima na linč”.

Noć ranije grupa građana okupljenih u podgoričkom naselju Zabjelo, gdje se i dogodio napad na Podgoričana, skandirala je: “Ubij Turčina!” Na pozive na linč reagirali su brojni crnogorski dužnosnici. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović oštro je osudio napad u Podgorici, ali je i pozvao sve na smirenost. “Ne smije biti kolektivne krivnje i stigmatizacije cijelog naroda. Naša je obveza zaštititi sigurnost ljudi i javni red, ali i društvenu koheziju. Svi javni akteri moraju voditi računa da svojim porukama ne podižu tenzije. Policija i tužiteljstvo dužni su odlučno suzbijati govor mržnje i svaki oblik prijetnji”, rekao je Milatović.

Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović također je oštro osudio napad u Podgorici i ranjavanje mladića, ali je pozvao sve u Crnoj Gori na suzdržanost i razboritost. “Krivnja je individualna, nadležnost za provođenje zakona ima samo država, a poistovjećivanje bilo kojeg naroda ili države s bilo kojim činom nasilja korak je u pogrešnom smjeru”, rekao je Ibrahimović, dodajući da “u europskoj Crnoj Gori nema mjesta nasilju, nema mjesta samovolji i nema mjesta pokličima ‘Ubij Turčina!’ koji su se mogli čuti u Podgorici". Pozvao je nadležne "na brzu reakciju i u ovom slučaju”.

Premijer Milojko Spajić najavio je da će Vlada Crne Gore u ponedjeljak, po hitnoj proceduri, ukinuti bezvizni režim za državljane Turske. U Crnoj Gori, koja ima oko 623 tisuće stanovnika, živi oko 100 tisuća stranaca, od kojih je nešto više od 13 tisuća državljana Turske.