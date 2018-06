Večernjak u Guti: Dokaza o kemijskom oružju nema, grad je srušen do temelja

Bitka za istočnu Gutu – predgrađe Damaska, prema mišljenju analitičara, bila je majka svih bitaka jer ona je odredila smjer rata u Siriji. Za pobunjenike i džihadističke skupine gubitak istočne Gute bio je težak poraz i gubitak svih nada za bilo kakvu mogućnost rušenja režima sirijskog predsjednika Bashara al-Assada. S režimske strane, oslobađanje istočne Gute značilo je velik korak prema proglašenju pobjede u krvavom sedmogodišnjem ratu u Siriji koji je odnio više od 400 tisuća života.

Istočna Guta nije bila samo područje nadmetanja između snaga sirijske vojske i džihadista već i između velikih i regionalnih sila, s jedne strane, Rusije i Irana, a s druge strane, SAD-a, Francuske, Velike Britanije i Saudijske Arabije. Zbog tolike važnosti istočne Gute, Rusija, Iran i sirijska vojska koristile su sve svoje raspoložive snage i naoružanje pa istočna Guta danas sliči na njemački grad Dresden nakon što je bio izložen napadima savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu. Reporter Večernjeg lista jedan je od rijetkih stranih novinara koji su ušli u istočnu Gutu nakon prekida sukoba i svjedočili o silini i žestini borbe koje su se ondje vodile od kuće do kuće, zgrade do zgrade, ulice do ulice.

U svojoj dugogodišnjoj novinarskoj karijeri, tijekom koje sam izvještavao s gotovo svih svjetskih ratišta, nisam vidio takvu vrstu i toliku količinu razaranja. Istočna Guta, u kojoj je nekad živjelo oko 400.000 civila, pet je godina bila pod opsadom snaga sirijskog predsjednika Bashara al-Assada. U 315 gusto naseljenih kilometara četvornih nisam vidio ni jednu kuću koja nije srušena gotovo do temelja, a na razrovanim putovima i cestama svako malo naiđe se na neki izgoreni automobil. I nigdje nikoga. Rijetko koji stanovnik uspije dobiti posebnu dozvolu za ulazak u grad (strancima je ulazak strogo zabranjen) kako bi provjerio svoj dom, a cijelo je područje još uvijek službeno vojna zona.

Stanovnici predgrađa Damaska nadaju se ipak da će se uskoro moći vratiti normalnom životu i u svoje domove, kao što se to dogodilo i u Alepu nakon oslobađanja tog grada od džihadista. No, u istočnoj Guti to će ići puno teže jer, iako je i Alep teško stradao, razaranja u istočnoj Guti još su teža, a mnoštvo je neeksplodiranih mina posvuda. I za vrijeme boravka vašeg reportera u istočnoj Guti često su se čule detonacije jer su vojnici počeli s razminiravanjem.

