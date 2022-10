Večeras je u Hrvatskoj bio predivan zalazak sunca, provjerite kakvo nas vrijeme sutra očekuje

Vrijeme je danas bilo pretežno sunčano, uz umjerenu naoblaku, a diljem zemlje zabilježeni su predivni zalasci sunca. U nastavku pogledajte kako je nebo izgledalo u Vukovaru.

Večeras je sunce u Zagrebu zašlo u 18.27 sati, dvije minute ranije nego jučer. Dani postaju kraći pa će sutra zalazak biti u 18.25 sati, u subotu u 18.23, a u nedjelju u 18.21.

Foto: Čitatelj Zalazak u Zagrebu

Sutra će, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), vrijeme također biti pretežno sunčano, uz umjerenu naoblaku.

Ujutro je u unutrašnjosti mjestimice moguća magla, ponajprije po kotlinama gorske Hrvatske moguće i dugotrajnija. Vjetar će na kopnu biti uglavnom slab, a na Jadranu će u noći i ujutro puhati umjerena bura, podno Velebita lokalno i jaka s olujnim udarima, potom sjeverozapadnjak i zapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 6 do 11, duž obale od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 °C.

Foto: DHMZ

Za riječku regiju i Velebitski kanal izdano je za sutra žuto upozorenje zbog mjestimice jake bure.

- Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom - stoji u upozorenju za riječku regiju, dok za Velebitski kanal DHMZ navodi: "Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu".