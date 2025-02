UŽIVO Srbija i danas prosvjeduje: Blokade u više gradova, studenti trče maraton od Kragujevca

*100 dana prošlo je od pada nadstrešnice u Novom Sadu, nesreći koja je odnijela 15 života

*Novi prosvjedi najavljeni su u gradovima Srbije

*Most Gazela u Beogradu blokiran je od 11 do 18 sati, u Novom Sadu tri velika raskrižja od 11 do 14 sati

Tijek događaja:

12:00 - Studenti i građani okupili su se u Beogradu gdje je krenula blokada mosta Gazela. Velik broj građana i danas je podržao studente u njihovim zahtjevima o objavi dokumentacije o obnovi nadstrešnice, a osim traktorista stigli su i bajkeri, dok sigurnost osiguravaju redari. Studenti su i danas stigli s transparentima, ovoga puta crvene boje s natpisom ''Sa obje strane rijeke, grad je naš''.

Ka Gazeli - ka slobodi!

Blokada mosta 11 - 18h danas pic.twitter.com/QWiYLU8byF — SRCE Novi Beograd (@SrceNoviBeograd) February 9, 2025

11:00 - Prema Novom Beogradu, na blokadu mosta Gazela, krenula je i skupina studenata, srednjoškolaca i građana praćeni traktorima. Nekoliko stotina ljudi je u povorci, a prometna policija osigurava njihov prolazak. Stigli su u Beograd nešto prije 11 sati, nakon čega kreće blokada mosta.

Poljoprivrednici u traktorima stigli su na Most slobode i predvode kolonu ka Iriškom putu koji će od 11h biti blokiran.



Iza njih se peške kreću i studenti koji će raskrsnicu kod okretnice busa GSP 72 blokirati.#NoviSad pic.twitter.com/jrhFxgW4Xz — Radio 021 (@Radio021) February 9, 2025

10:00 - Pet studenata sa Sveučilišta u Kragujevcu danas je oko 9 sati krenulo prema Beogradu u štafetnom maratonu kako bi svojim kolegama iz Novog Sada, Niša i Beograda uručili pozivnice za prosvjed koji će se održati u Kragujevcu 15. veljače. Dočekat će ih u Beogradu u 22 sata, a studenti su krenuli s maratonom u 9 sati. Predviđeno je da će studenti rutu od 115 kilometra otrčati u 13 sati.

Štafeta je krenula iz Kragujevca za Beograd 🏃🏻 pic.twitter.com/RbxUVPAgUy — Kreni-Promeni (@KPromeni) February 9, 2025

Uz to, prosvjed u Kragujevcu održat će se simbolično na 15. veljače kada se obilježava Sretenje, kada je 1804. podignut Prvi srpski ustanak protiv Turaka. Na Sretenje 1835. je u Kragujevcu donijet i prvi Ustav Kneževine Srbije. Njihov put prati se i prijenosom uživo.