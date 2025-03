Plenković: Ovaj štrajk nije bio potreban, nastavit ćemo raditi na povećanju plaća

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade izrazio je sućut obiteljima žrtava požara u Sjevernoj Makedoniji. Rekao je kako je do sada prebačeno pet pacijenata u Hrvatsku na liječenje ta da su spremni na daljnju pomoć ukoliko zatreba. Dodao je kako će makedonski ministar vanjskih poslova Timčo Mucunski boraviti u Hrvatskoj danas te da će posjetiti pacijente u bolnicama.

Govorio je i o štrajku u obrazovanju.

- Želim napomenuti da je nama najvažnije da naša djeca mogu ići u školu i pohađati nastavu. S obzirom na temu plaća u obrazovnom sustavu, želim podsjetiti da smo prije nekoliko tjedana pregovarali o temeljnom kolektivnom ugovoru u javnim i državnim službama, da smo postigli suglasje sa sedam sindikata, jedino ova tri sindikata koji su organizatori prosvjeda nisu pristali na povećanje osnovice u formuli 3+3 - rekao je Plenković dodajući da ukupno povećanje osnovice u mandatima od 2016. godine 'dovodi do povećanja od čak 48 posto'.

- I u okolnostima vrlo velikih kriza kontinuirano osigurali veće plaće i mirovine i njihov rast - kazao je Plenković. Kazao je i kako je proračun ministarstva znanosti 4,6 milijardi eura te da je povećan više od duplo od početka mandata. - Trenutno smo u ciklusu najvećih investicija ikada u obrazovnu infrastrukturu - kazao je Plenković.

- Mi ćemo nastaviti rad na povećanju plaća, ali temeljem cjelovite analize onoga što je pred nama smatramo da ovaj štrajk nije bio potreban. Vlada je tu, spremna na dijalog i otklanjamo kritike koje su čelnici sindikata uputili - rekao je.

Premijer Andrej Plenković izvijestio je u srijedu u uvodu sjednice Vlade da je više od 17.000 građana upisalo nove trezorske zapise, a da je ostvareni nominalni iznos emisije premašio očekivanih 600 milijuna eura, odnosno dosegnuo je 855,5 milijuna eura. Hrvatski građani imali su mogućnost uložiti u državne vrijednosnice uz ročnost od 91 dan, odnosno dospijeće u lipnju ove godine, godišnju stopu 2,6 posto, a ciljani nominalni iznos bio je 600 milijuna eura, naveo je Plenković.

- Ostvareni nominalni iznos premašio je očekivanja i došao je na 855,5 milijuna eura, a riječ je o 17.000 građana koji su iskoristili to pravo. To znači da su naši sugrađani i dalje, investirajući u državne vrijednosne papire, pokazali poruku povjerenja u smjer politike i smjer naših aktivnosti i mislim da je to itekako dobro i korisno da su svoju štednju građani spremni prenijeti iz banaka u ulaganje u državne vrijednosnice - izjavio je Plenković.